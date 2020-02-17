Від імені п'яти країн: Україна домовлятиметься про компенсації жертвам авіакатастрофи в Ірані

Переговори про виплату Іраном компенсації сім’ям жертв авіакатастрофи літака МАУ вестиме Україна. Вона представлятиме інтереси п’ятьох країн, громадяни яких стали жертвами трагедії.

Про те, що Україна буде уповноваженим представником, заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

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Зараз ми прийшли до такого – Україна буде вести переговори від імені всіх 5 країн,

– зазначив Пристайко.

За його словами, сума, про яку домовиться Україна, буде виплачена громадянам всіх країн, зокрема й Ірану. Це була принципова позиція України, яку вдалося досягти.

Міністр додав, що ведеться робота з іранською владою щодо виплати компенсацій як родинам загиблих, так і компанії МАУ за знищений літак. Він пригадав і про допомогу Кабміну родинам загиблих українців. Але наголосив, що це була допомога, а не компенсація.

Пристайко також зазначив, що, за попередніми даними, розмір компенсації з боку Ірану перевищить 80 тисяч доларів на особу.

Зверніть увагу! В авіакатастрофі загинули громадяни України, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Літак авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" впав невдовзі після вильоту вранці 8 січня. На його борту були 176 людей: 167 пасажирів та 9 членів екіпажу. Серед них – 11 українців. Ніхто із них не вижив.

Серед них – 11 українців. Ніхто із них не вижив. Іран офіційно визнав, що його військові випадково збили літак 11 січня – лише через 3 дні після катастрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії.

– лише через 3 дні після катастрофи. Відповідальність за злочин взяв на себе Корпус вартових ісламської революції. Президент Ірану Хасан Рухані попросив вибачення перед українцями за катастрофу та запевнив у справедливому розслідуванні аварії. 19 січня тіла загиблих українців повернули в Україну. В аеропорту "Бориспіль" відбулася церемонія прощання. 20 січня жертв авіакатастрофи поховали у їхніх рідних містах.

В аеропорту "Бориспіль" відбулася церемонія прощання. 20 січня жертв авіакатастрофи поховали у їхніх рідних містах. 2 лютого у мережі з'явилася розшифровка перемовин диспетчерської служби аеропорту Тегерана та другого пілота літака компанії Iran Aseman Airlines. Відповідно до неї, іранці бачили ракету від моменту пуску, і до того, як вона влучила в літак МАУ.



Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу