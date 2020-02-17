От имени пяти стран: Украина будет договариваться о компенсации жертвам авиакатастрофы в Иране

Переговоры о выплате Ираном компенсации семьям жертв авиакатастрофы самолета МАУ будет вести Украина. Она будет представлять интересы пяти стран, граждане которых стали жертвами трагедии.

О том, что Украина будет уполномоченным представителем, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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Сейчас мы пришли к такому – Украина будет вести переговоры от имени всех 5 стран,

– отметил Пристайко.

По его словам, сумма, о которой договорится Украина, будет выплачена гражданам всех стран, в том числе и Ирана. Это была принципиальная позиция Украины, которую удалось достичь.

Министр добавил, что ведется работа с иранскими властями по выплате компенсаций как семьям погибших, так и компании МАУ за уничтоженный самолет. Он вспомнил и о помощи Кабмина семьям погибших украинцев. Но подчеркнул, что это была помощь, а не компенсация.

Обратите внимание! В авиакатастрофе погибли граждане Украины, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

Основное об авиакатастрофе МАУ в Тегеране

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" упал вскоре после вылета утром 8 января. На его борту были 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа . Среди них – 11 украинцев. Никто из них не выжил.

. Среди них – 11 украинцев. Никто из них не выжил. Иран официально признал, что его военные случайно сбили самолет 11 января – только через 3 дня после катастрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии.

– только через 3 дня после катастрофы. Ответственность за преступление взял на себя Корпус стражей исламской революции. Президент Ирана Хасан Рухани попросил прощения перед украинцами за катастрофу и заверил в справедливом расследовании аварии. 19 января тела погибших украинцев вернули в Украину . В аэропорту "Борисполь" состоялась церемония прощания. 20 января жертв авиакатастрофы похоронили в их родных городах.

. В аэропорту "Борисполь" состоялась церемония прощания. 20 января жертв авиакатастрофы похоронили в их родных городах. 2 февраля в сети появилась расшифровка переговоров диспетчерской службы аэропорта Тегерана и второго пилота самолета компании Iran Aseman Airlines. Согласно ей, иранцы видели ракету от момента пуска и до того, как она попала в самолет МАУ.



Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала