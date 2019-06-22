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      Від партії "Слуга народу" балотується Ганна Бондар: що про неї відомо

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      Партія "Слуга народу"
      Партія "Слуга народу" / Фото з відкритих джерел

      Президентська партія "Слуга народу" показала списки своїх кандидатів по мажоритарним округам у 24 областях. Деякі прізвища вже викликали обурення.

      У списках мажоритарників у Києві, які оприлюднили останніми – опинилось кілька людей забудовника і екс-заступника директора департаменту містобудування КМДА Андрія Вавриша.

      Читайте також: Що обіцяють партії, які проходять у Раду: порівняння програм

      Зокрема такою називають Ганну Бондар, яка висувається по Подільському 220-му округу.

      ганна бондар слуга народу
      Ганна Бондар

      Цікаво, що саме Вавриш днями презентував на Банковій концепцію нового Офісу Президента, який мають перевезти до Українського дому.

      андрій вавриш
      Андрій Вавриш

      Величезна небезпека нависла над Києвом. Вавриш – це одіозний чиновник часів Януковича. Так от він зараз має план через киіївські мажоритарки запустити 6 своїх людей для того, щоб відновити системне нищення Києва. Я закликаю Володимира Зеленського зупинити цей процес,
      – сказав народний депутат Ігор Луценко.

      "Вибори в парламент стануть холодним душем для багатьох партій, в тому числі для "Слуги Народу". Подивимось на місто Київ – півміста віддали "смотрящему" Вавришу. Мені цікаво, хто Зеленському цих людей підсовує. Тому що я переконаний що він цих людей не знає", – зазначив народний депутат Сергій Лещенко.

      Дивіться відео коментарів народних депутатів:

       

      Коли відбудуться вибори до Ради? 21 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про припинення повноважень Верховної Ради. Позачергові парламентські вибори відбудуться в Україні 21 липня 2019 року.

      24 травня в Україні офіційно розпочалася виборча кампанія з позачергових виборів народних депутатів.

      На парламентських виборах 2019 року до Верховної Ради мають шанси потрапити 5 партій, які набирають 5% та більше голосів виборців. Це – "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська Солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

      Хто такий Андрій Вавриш?З 2010 по 2015 рік обіймав посаду заступника директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА та водночас начальника Служби містобудівного кадастру. Посаду він займав, попри наявності відповідної освіти.

      У 2016 році очолив компанію Riverside Development, яку в 2018 році перейменовано в SAGA Development.

      Вавриш підозрюється у тиску на суддів, а також в корупції. Є інформація, що Андрій Вавриш причетний до крадіжки 42 мільйонів гривень і багатомільйонних корупційних схем КМДА. Київські архітектори у 2015 році написали листа, де перелічили основні проблеми роботи чиновника.

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      Теги: Новини політики Парламентські вибори 2019 Слуга народу Володимир Зеленський КМДА
      Джерело: 24 канал
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