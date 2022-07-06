Скинули маску, – Лисянський сказав, чому росія відкрито роздає паспорти на окупованих територіях
На тимчасово окупованих територіях квазіреспублік "ЛНР" та "ДНР" окупанти почали пришвидшено роздавати російські паспорти. Це говорить про те, що ці незаконні угрупування вже виконали свою місію для росії, і більше їй не потрібні.
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Про це 24 каналу розказав директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський. За його словами, перехідний період у квазіреспубліках минув.
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Спершу так звані "ЛНР" та "ДНР" розглядалися росією як троянський кінь для України. Тепер держава-агресорка скинула маски. Якщо раніше там говорили, що на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей є лише народна поліція квазіутворень, і все, що там відбувається, – це внутрішній конфлікт в Україні, то зараз росія відкрито ввела туди війська.
Лисянський зауважив, що для росії більше немає сенсу у тому, щоб утримувати там окремі апарати та якихось незрозумілих людей. Саме тому там почали прискорену процедуру видачі російських паспортів.
Раніше для того, щоб отримати червоні документи, людям з так званих "ЛНР" та "ДНР" потрібно було збирати пакет документів, їхати до ростовської області, де й видавали ці незаконні паспорти, чекати на них цілий місяць. Процедура була тривалою та складною. Натомість зараз росія відправила своїх людей безпосередньо на тимчасово окуповані території, і паспорт можна отримати на місці всього за 5 днів.
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Як пояснив Лисянський, усе це вказує на те, що окремі так звані "ЛНР" та "ДНР" росії вже не потрібні. Держава-агресорка готується до повномасштабної анексії та незаконного приєднання територій.
Вона (росія – 24 канал) використала цих так званих сепаратистів, вони їй більше не потрібні. Призначають туди людей з росії, тобто не місцевих. Це теж показник – зрадників не люблять ніде,
– підсумував Павло Лисянський.
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