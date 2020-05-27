Видатки суттєво зросли, а доходи зменшилися: як виконували Держбюджет у 2020 році

Державна казначейська служба України оприлюднила інформацію про стан виконання Державного бюджету України за січень – квітень 2020 року. Упродовж цього періоду доходи зменшено, натомість видатки зросли.

Доходи та видатки Держбюджету

Так, за січень – квітень 2020 року доходи держбюджету впали на 119,7 мільярда гривень. Більше того, видатки збільшено на 82,4 мільярда гривень. Про це у телеграмі написав нардеп від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко. Свій допис він супроводив відповідними документами.

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Згідно з оприлюдненими даними, багато грошей пішло на створений Фонд боротьби з коронавірусом і його наслідками. Обсяг цього фонду становить 64,7 мільярда гривень.

Водночас, з метою збалансування бюджетних показників було збільшено граничний розмір дефіциту держбюджету до 298,4 мільярда гривень.

Скільки Держбюджет отримав у січні – квітні 2020 року

За інформацією Гончаренка, упродовж цього періоду український кошторис отримав 314,8 мільярда гривень. А це на 7,7 мільярда гривень (або на 2,4%) менше за аналогічний період 2019 року.

Крім того, до загального фонду Державного бюджету надійшло 274,1 мільярда гривень. Це на 8,2 мільярда гривень (або на 2,9%) менше за аналогічний період 2019 року.

Виконання розпису дохідної частини загального фонду державного бюджету становить 86,1 відсотка, що на 44,2 мільярда гривень менше за сам розпис.

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Найбільші надходження до загального фонду Держбюджету

ПДВ із вироблених товарів з урахуванням бюджетного відшкодування – 33,5 мільярда гривень. Це на 9,1 мільярда гривень ( або на 37,3%) більше ніж за аналогічний період 2019 року. Гончаренко підкреслює, що це результат впровадження нової моделі системи моніторингу податкових ризиків під час реєстрації податкових накладних.

Це на або на 37,3%) більше ніж за аналогічний період 2019 року. Гончаренко підкреслює, що це результат впровадження нової моделі системи моніторингу податкових ризиків під час реєстрації податкових накладних. ПДВ із ввезених товарів – 78,3 мільярда гривень . Це на 12 мільярдів гривень (або на 13,3%) менше за аналогічний період 2019 року.

. Це на (або на 13,3%) менше за аналогічний період 2019 року. Податок на прибуток підприємств – 3 5,5 мільярда гривень . Це на 4,8 мільярда гривень (або на 15,6%) більше ніж за аналогічний період 2019 року.

. Це на (або на 15,6%) більше ніж за аналогічний період 2019 року. Податок та збір на доходи фізичних осіб – 36,6 мільярда гривень. Це на 3,6 мільярда гривень (або на 10,8 %) більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року.

Це на (або на 10,8 %) більше порівняно з аналогічним періодом 2019 року. Акцизний податок – 20,4 мільярда гривень . Це на 1,8 мільярда гривень (або на 9,9%) більше порівняно із аналогічним періодом 2019 року. Такий показник можна пояснити відновленням виробництва з боку тютюнових компаній.

. Це на (або на 9,9%) більше порівняно із аналогічним періодом 2019 року. Такий показник можна пояснити відновленням виробництва з боку тютюнових компаній. Рентна плата за користування надрами – 7,5 мільярда гривень . Це на 7,3 мільярда гривень (або на 49,1%) менше за аналогічний період 2019 року. Такі цифри можна пояснити зменшенням декларування податкових зобов’язань з рентної плати за природний газ. Останнє стало результатом зменшенням ціни на газ.

. Це на (або на 49,1%) менше за аналогічний період 2019 року. Такі цифри можна пояснити зменшенням декларування податкових зобов’язань з рентної плати за природний газ. Останнє стало результатом зменшенням ціни на газ. Ввізне мито – 6,1 мільярда гривень. Це на 0,9 мільярда гривень (або на 13,4%) менше за аналогічний період 2019 року. Можна пояснити збільшенням з початку 2020 року відсотку відрахувань. Так, у 2019 році було 75%, а у 2020-му – 100%. Ці гроші йдуть до спеціального фонду надходжень відрахувань від ввізного мита на нафтопродукти та транспортні засоби.

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Інші показники січня – квітня 2020 року

Відшкодовано ПДВ у сумі 51,5 мільярда гривень.

Касові видатки Державного бюджету становили 340,1 мільярда гривень , зокрема загального фонду – 309,2 мільярда гривень. Це становиь становить 87,6% плану звітного періоду.

, зокрема загального фонду – Це становиь становить 87,6% плану звітного періоду. За рахунок повернення кредитів до Державного бюджету надійшло 2,2 мільярда гривень , зокрема до загального фонду – 2,1 мільярда гривень.

, зокрема до загального фонду – Надано кредитів з державного бюджету у сумі 1,2 мільярда гривень , зокрема з загального фонду – 0,2 мільйона гривень.

, зокрема з загального фонду – Державний бюджет було виконано з дефіцитом у сумі 24,3 мільярда гривень , зокрема загальний фонд – з дефіцитом у сумі 33,2 мільярда гривень.

, зокрема загальний фонд – з дефіцитом у сумі Погашення основної суми боргу державного бюджету становило 71,3 мільярда гривень .

. Погашення внутрішнього боргу дорівнювало 63 мільярдам гривень , зовнішнього боргу – 8,3 мільярда гривень.

, зовнішнього боргу – Державні запозичення здійснили в обсязі 109,1 мільярда гривень.

Інформація про стан виконання Держбюджету: документ