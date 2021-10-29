Про початок видачі повідомили за 3 дні до виборів, 29 жовтня. З журналістами про це поспілкувалася голова комісії Шевченківського району Людмила Мосежна.

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Костюми будуть не у всіх

За її словами на кожну виборчу комісію виділили 500 медичних масок. Також видають по 5 захисних костюмів.

Проте їх будуть носити лише ті, хто ходить зі скринями до помешкань виборців. Також вкотре нагадали, що вибори відбудуться за планом, попри введення карантину червоної зони.



Засоби індивідуального захисту на дільницях / Фото Суспільного

Що було відомо раніше

Раніше в міськраді Харкова зазначали, що намагаються збільшити кількість людей, які голосуватимуть вдома. Це пояснили високим рівнем захворюваності на коронавірус.

Також тоді зазначили, що на дільницях будуть стежити за виконанням протиепідемічних заходів. Зокрема, за соціальною дистанцією та наявністю масок у людей.