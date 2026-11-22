Політолог Валерій Димов прокоментував наміри Дональда Трампа розширити гуманітарні місії на кшталт Олешок. Експерт переконаний, що Москва та родина Трампа використовують це для відбілювання іміджу.

Під час ефіру 24 Каналу гість пояснив, що Кремль намагається представити російського диктатора договороспроможним лідером, а не воєнним злочинцем. Водночас для Дональда Трампа та його родини подібні процеси дають змогу продемонструвати дипломатичні успіхи та згладити токсичність контактів із Москвою.

Спроба поліпшити репутацію

Путін відбілює свій вкрай токсичний імідж. Меланія десь певною мірою також підпрацьовує прачкою у відбілюванні іміджу Трампа і його родини. Трамп також відбілює своє реноме друга Путіна, мовляв, дивіться, завдяки чудовим стосункам люди повертаються,

– наголосив політолог.

Димов зазначив, що Україна передала список із 15 населених пунктів на тимчасово окупованих територіях, де гуманітарна ситуація є критичною. Попри цинічні мотиви Росії та прагнення окремих американських діячів заробити політичні бали, Київ зобов'язаний використовувати кожен шанс для порятунку співгромадян.

Ми зацікавлені в тому, щоби кожна людина, яка вважає себе українцем, поверталася на підконтрольну територію. З терористами розмов не ведуть, але їх ведуть, коли йдеться про життя заручників. Але в цей час снайпери займають периметр,

– підкреслив експерт.

Димов застеріг від ілюзій щодо глобального перемир'я: відео

Ілюзії щодо перемир'я

Водночас аналітик застеріг від хибних сподівань на глобальне припинення вогню. Він нагадав, що після виїзду цивільних з Олешок українські захисники отримали значно більше можливостей завдавати прицільних ударів по окупантах, які до цього ховалися за спинами мирних жителів.

Раніше експерти припускали, що Кремль намагається використати гуманітарний трек в Олешках для повторення сценарію в Костянтинівці, прагнучи нав'язати вигідні Москві умови переговорів.