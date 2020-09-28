У Державному бюро розслідувань вирішили допитати журналістів через можливе розголошення державної таємниці. Наразі головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив, що прийде на допит 29 вересня.

Він наголосив, що відбувся державний злочин, зрада у спеціальній операції по захопленню 28 російських терористів. Про це журналіст заявив в ефірі 24 каналу.

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"Зараз також відбувається злочин – спроба приховати від суспільства факт відповідної операції та її провал", – зазначив він.

Як ДБР реагуватиме на справу

За словами Бутусова, ДБР важко не порушувати справу через широкий розголос в парламенті та оприлюднені документи. Зокрема, навіть квитки на літак куплені на російських терористів, сказав він.

У суді підтвердили, що спецоперація була, що саме ці люди були під прицілом українських спецслужб. Тому не реагувати зараз – це означає для ДБР брати на себе відповідальність за покриття злочину,

– зазначив журналіст.

Хто був на нараді, після якої стався витік інформації

Згідно з інформацією Бутусова, на нараді, після якої відбувся витік інформації щодо спеціальної операції були:

президент України Володимир Зеленський,

голова Офісу Президента Андрій Єрмак,

начальник комітету по розвідці Руслан Демченко,

заступник голови Офісу Президента Роман Мошовець,

начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба,

перший заступник голови СБУ Руслан Бараницький,

асистентка президента Марія Левченко.

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