Відбулась зрада у спецоперації: як Бутусов відреагував на виклик до ДБР
У Державному бюро розслідувань вирішили допитати журналістів через можливе розголошення державної таємниці. Наразі головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив, що прийде на допит 29 вересня.
Він наголосив, що відбувся державний злочин, зрада у спеціальній операції по захопленню 28 російських терористів. Про це журналіст заявив в ефірі 24 каналу.
Зверніть увагу Яніну Соколову та Юрія Бутусова викликали на допит у ДБР
"Зараз також відбувається злочин – спроба приховати від суспільства факт відповідної операції та її провал", – зазначив він.
Як ДБР реагуватиме на справу
За словами Бутусова, ДБР важко не порушувати справу через широкий розголос в парламенті та оприлюднені документи. Зокрема, навіть квитки на літак куплені на російських терористів, сказав він.
У суді підтвердили, що спецоперація була, що саме ці люди були під прицілом українських спецслужб. Тому не реагувати зараз – це означає для ДБР брати на себе відповідальність за покриття злочину,
– зазначив журналіст.
Хто був на нараді, після якої стався витік інформації
Згідно з інформацією Бутусова, на нараді, після якої відбувся витік інформації щодо спеціальної операції були:
- президент України Володимир Зеленський,
- голова Офісу Президента Андрій Єрмак,
- начальник комітету по розвідці Руслан Демченко,
- заступник голови Офісу Президента Роман Мошовець,
- начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Василь Бурба,
- перший заступник голови СБУ Руслан Бараницький,
- асистентка президента Марія Левченко.
Що відомо про затримання вагнерівців у Білорусі
- У липні 2020 року в Білорусі затримали 33 бойовиків "Вагнера". За версією слідства, вони хотіли дестабілізувати ситуацію в Білорусі напередодні президентських виборів.
- Український журналіст Юрій Бутусов заявив, що затримання вагнерівців у Білорусі – це провальна операція українських спецслужб у співпраці з США. В Офісі Президента інформацію заперечили.
- Нардеп Володимир Ар'єв 4 вересня опублікував документи СБУ щодо затримання вагнерівців. Відповідні матеріали доводять, що СБУ знала про бійців до їх затримання й навіть була причетною до цього.
- Журналістка Яніна Соколова 18 серпня оприлюднила записи під час вербування вагнерівців. Російські військові відкрито розповідали про збиття українських літаків на Донбасі. 8 вересня Соколова оприлюднила нові плівки так званого "Вагнергейт".