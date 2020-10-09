У Львові 8 жовтня у науковій бібліотеці ЛНУ імені Івана Франка провели церемонію вручення премії Львова-міста літератури ЮНЕСКО. Цього року лауреаткою премії стала Оксана Луцишина за роман "Іван і Феба", який вийшов друком у "Видавництві Старого Лева".

Переможниця отримає 150 тисяч гривень. Загалом у 2020 році участь у конкурсі взяли 76 видань, а до фіналу потрапили 12 книжок. Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Що відомо про лауреатку та її твір

Дія роману "Іван і Феба" розгортається в останні роки радянської влади й у перші роки української незалежності.

Книга розповідає про події Революції на граніті, 30-річчя якої відзначали 2 жовтня.

Оксана Луцишина – українська письменниця з Ужгорода.

Зараз вона живе у штаті Техас в США і викладає українську літературу в місцевому університеті.

Письменниця стала відомою завдяки таким книжкам: "Усвідомлена ніч", "Орфей Великий", "Сонце так рідко заходить" та "Я слухаю пісню Америки".

Що відомо про саму премію Львова-міста літератури ЮНЕСКО

Премія Львова-міста літератури ЮНЕСКО – це найбільша літературна премія в Україні, яку присуджує міська влада. Її вручають вже третій рік поспіль.

Премію заснували у Львові у 2018 році. Її присуджують автору або перекладачеві за написання або переклад художнього твору українською мовою. Премію заснували, щоб популяризувати та вшанувати твори сучасної літератури.

Коли ми починали у Львові цю прекрасну нагороду, ми думали, що ця хвиля піде по Україні й кожне місто буде мати таку свою літературну премію. Може, воно ще так і буде. Бо це дуже важливо, коли люди читають, коли є класні та сучасні бібліотеки,

– розповів мер Львова Андрій Садовий.



Премію створили, щоб популяризувати твори сучасної літератури / Фото Львівської міськради



Лауреаткою премії Львова – міста літератури ЮНЕСКО у 2020 році стала Оксана Луцишина / Фото Львівської міськради

Спеціальні відзнаки та премії у 25 тисяч гривень отримали Олена О’Лір (за переклад роману Джозефа Конрада "Ностромо: Приморське сказання") та Остап Сливинський (за переклад роману Ольги Токарчук "Книги Якова").

Всього дипломом фіналіста премії Львова-міста літератури ЮНЕСКО нагородили 12 авторів та перекладачів:

Василь Махно за роман "Вічний календар" ("Видавництво Старого Лева");

Володимир Рафєєнко за роман "Мондеґрін. Пісні про смерть і любов" (Meridian Czernowitz);

Галина Вдовиченко за книгу "36 і 6 котів-компаньйонів" ("Видавництво Старого Лева");

Олена О’Лір за переклад роману Джозефа Конрада "Ностромо: Приморське сказання" ("Астролябія");

Роксоляна Свято за переклад твору "Жінка в Берліні" (Видавничий дім "Комора");

Юрко Прохасько за переклад роману Йоганн Вольфґанґа фон Гете "Вибіркові спорідненості" (ТОВ "Література та мистецтво");

Тарас Прохасько за збірку есеїв "Так, але…" (Meridian Czernowitz);

Наталя Іваничук за переклад роману Торнґрі Ліндґрен "Пьольса" ("Видавництво Анетти Антоненко");

Оксана Луцишина за роман "Іван і Феба" ("Видавництво Старого Лева");

Остап Сливинський за переклад роману Ольга Токарчук "Книги Якова" ("Темпора");

Тарас Лучук за переклад "Перші поетеси: Кодекс давньогрецької жіночої поезії" ("Астролябія");

Андрій Маслюх за переклад роману Джорджа Сондерса "Лінкольн у бардо" ("Видавництво Старого Лева").



Дипломи фіналістів отримали 12 авторів та перекладачів / Фото Львівської міськради