Відбулося термінове засідання Посткому ПА ОБСЄ
11 березня 2022 , 21:33Читать новость на русском
Джерело:телеграм Верховної Ради України
Сьогодні, 11 березня, ввечері відбулося термінове засідання Посткому ПА Організації з безпеки і співробітництва в Європі.
Про це повідомила Верховна Рада України у своєму телеграм-каналі. На онлайн-зустрічі обговорили війну Росії проти України.
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У засіданні взяли участь народні депутати України Петро Порошенко, Микита Потураєв, Євгенія Кравчук, Артур Герасимов, Посол Євген Цимбалюк.
Фото з онлайн-засідання:
За даними Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики, керівництво ПА ОБСЄ висловило рішучу підтримку Україні та засудило дії держави-агресора Російської Федерації.
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