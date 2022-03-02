Світ не залишив Україну одну в боротьбі проти нападу Росії. Люди з різних країн кинулися допомагати захищатися від окупанта.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО України підтвердили, що зараз відбувається формування Іноземного легіону територіальної оборони України.

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Відомо, що він складатиметься з громадян інших держав, які виявили бажання воювати проти Росії.

Працівники Центру розробили для усіх іноземців, які бажають боронити кордони, алгоритм для вступу до Іноземного легіону територіальної оборони України.

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