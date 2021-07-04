Небо стало багряним: у Каспійському морі – потужний вибух на одній з нафтових платформ – відео
4 липня 2021 , 22:50Читать новость на русском
Джерело:Oxu
У Каспійському морі ввечері 4 липня стався потужний вибух на одній із нафтових платформ. Очевидці стверджують, що відчули ударну хвилю на березі.
Інцидент стався в азербайджанському секторі, ймовірно, на газовому родовищі "Умід".
До теми На найбільшому нафтопереробному заводі Румунії прогримів вибух: є жертва
Вибух відчули на березі
Очевидці, які зняли момент вибуху, стверджують, відчули потужну ударну хвилю на березі.
- На опублікованих кадрах видно, як небо стає багряний і до нього підіймається стовп полум'я.
У Каспійському морі – потужний вибух на одній з нафтових платформ: дивіться відео
До теми Потужний вибух прогримів у метро Лондона: моторошні фото та відео