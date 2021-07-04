Небо стало багряним: у Каспійському морі – потужний вибух на одній з нафтових платформ – відео

У Каспійському морі ввечері 4 липня стався потужний вибух на одній із нафтових платформ. Очевидці стверджують, що відчули ударну хвилю на березі.

Інцидент стався в азербайджанському секторі, ймовірно, на газовому родовищі "Умід".

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Вибух відчули на березі

Очевидці, які зняли момент вибуху, стверджують, відчули потужну ударну хвилю на березі.

На опублікованих кадрах видно, як небо стає багряний і до нього підіймається стовп полум'я.

Офіційного підтвердження цій інформації поки немає.

У Каспійському морі – потужний вибух на одній з нафтових платформ: дивіться відео

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