Відчуття невідворотності покарання, – Танасевич про значення вироків ВАКС для суспільства

14 грудня 2021 , 11:26
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Джерело:

24 канал

За 2 роки перша інстанція Антикорупційного суду ухвалила 56 вироків. Здебільшого мовиться про обвинувальні.

За 47 вироками до реальної міри покарання у вигляді позбавлення волі засудили 33 особи. Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповіла голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич. 

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За її словами, загалом 5 вироків ВАКС вже пройшли апеляційний та касаційний контроль. 

Думаю, що 56 ухвалених вироків вже повинні сформувати в суспільства відчуття невідворотності покарання,
– наголосила Танасевич.

Також вона зауважила, що в більшій частині кримінальних проваджень, які надійшли до ВАКС для розгляду, триває найтриваліша та найоб'ємніша стадія – коли суд досліджує докази.

Танасевич: Пандемія COVID-19 уповільнила судові процеси

За багатьма справами відповідна стадія наближається до завершення. Спрогнозувати термін розгляду конкретного кримінального провадження складно. Це залежить від багатьох факторів:

  • кількості обвинувачених;
  • об'єму кримінального провадження;
  • людського фактора. 

"Світова пандемія коронавірусу уповільнила всі процеси у світі, зокрема й судові", – додала Танасевич.

Повне інтерв'ю з Оленою Танасевич: дивіться відео

Що відомо про ВАКС: головне

  • Вищий антикорупційний суд створили згідно із судовою реформою 2016 року. У вересні ВАКС виповнилося вже 2 роки. 
  • Окрім здійснення правосуддя, ВАКС аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює її тощо.
  • Суддів Антикорупційног суду призначають винятково згідно із результатами відкритого конкурсу.
  • Танасевич вважає, що найпершими викликами для нового органу стали стереотипи у суспільстві та професійній спільноті.

Джерело: Вікіпедія

Автор: Анастасія Мигидюк