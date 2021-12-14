Відчуття невідворотності покарання, – Танасевич про значення вироків ВАКС для суспільства

За 2 роки перша інстанція Антикорупційного суду ухвалила 56 вироків. Здебільшого мовиться про обвинувальні.

За 47 вироками до реальної міри покарання у вигляді позбавлення волі засудили 33 особи. Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповіла голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич.

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За її словами, загалом 5 вироків ВАКС вже пройшли апеляційний та касаційний контроль.

Думаю, що 56 ухвалених вироків вже повинні сформувати в суспільства відчуття невідворотності покарання,

– наголосила Танасевич.

Також вона зауважила, що в більшій частині кримінальних проваджень, які надійшли до ВАКС для розгляду, триває найтриваліша та найоб'ємніша стадія – коли суд досліджує докази.

Танасевич: Пандемія COVID-19 уповільнила судові процеси

За багатьма справами відповідна стадія наближається до завершення. Спрогнозувати термін розгляду конкретного кримінального провадження складно. Це залежить від багатьох факторів:

кількості обвинувачених;

об'єму кримінального провадження;

людського фактора.

"Світова пандемія коронавірусу уповільнила всі процеси у світі, зокрема й судові", – додала Танасевич.

Повне інтерв'ю з Оленою Танасевич: дивіться відео

Що відомо про ВАКС: головне

Вищий антикорупційний суд створили згідно із судовою реформою 2016 року. У вересні ВАКС виповнилося вже 2 роки.

Окрім здійснення правосуддя, ВАКС аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює її тощо.

Суддів Антикорупційног суду призначають винятково згідно із результатами відкритого конкурсу.

Танасевич вважає, що найпершими викликами для нового органу стали стереотипи у суспільстві та професійній спільноті.

Джерело: Вікіпедія