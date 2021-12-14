Відчуття невідворотності покарання, – Танасевич про значення вироків ВАКС для суспільства
Джерело:24 канал
За 2 роки перша інстанція Антикорупційного суду ухвалила 56 вироків. Здебільшого мовиться про обвинувальні.
За 47 вироками до реальної міри покарання у вигляді позбавлення волі засудили 33 особи. Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі розповіла голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич.
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За її словами, загалом 5 вироків ВАКС вже пройшли апеляційний та касаційний контроль.
Думаю, що 56 ухвалених вироків вже повинні сформувати в суспільства відчуття невідворотності покарання,
– наголосила Танасевич.
Також вона зауважила, що в більшій частині кримінальних проваджень, які надійшли до ВАКС для розгляду, триває найтриваліша та найоб'ємніша стадія – коли суд досліджує докази.
Танасевич: Пандемія COVID-19 уповільнила судові процеси
За багатьма справами відповідна стадія наближається до завершення. Спрогнозувати термін розгляду конкретного кримінального провадження складно. Це залежить від багатьох факторів:
- кількості обвинувачених;
- об'єму кримінального провадження;
- людського фактора.
"Світова пандемія коронавірусу уповільнила всі процеси у світі, зокрема й судові", – додала Танасевич.
Повне інтерв'ю з Оленою Танасевич: дивіться відео
Що відомо про ВАКС: головне
- Вищий антикорупційний суд створили згідно із судовою реформою 2016 року. У вересні ВАКС виповнилося вже 2 роки.
- Окрім здійснення правосуддя, ВАКС аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює її тощо.
- Суддів Антикорупційног суду призначають винятково згідно із результатами відкритого конкурсу.
- Танасевич вважає, що найпершими викликами для нового органу стали стереотипи у суспільстві та професійній спільноті.
Джерело: Вікіпедія