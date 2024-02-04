Таку думку висловив 24 Каналу голова Ради резервістів Сухопутних військ України Іван Тимочко, зазначивши, що снарядів військовим завжди не вистачає. Так само як і ворогу. Проте іноді ця ситуація роздмухується у публічному просторі.

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Пов'язано з політичним питанням

Якби дефіцит боєприпасів у ЗСУ був настільки критичним, як це намагається продемонструвати ворог, штучно підігріваючи цю тему, то окупанти б вже прорвали лінію оборони, а їхні передові загони вже б просунулись щонайменше на 50 кілометрів. Але цього не відбувається.

Навіть захоплення якогось села з трьох хат росіяни подають як величезний успіх в пропорції до тих втраті, яких вони зазнають. А вони втрачають десятки, сотні, а то й тисячі людей за добу,

– зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Зараз росіяни атакують майже по всій лінії фронту, проте це здебільше пов'язано не з військовими викликами, а з політичним питанням. Російська армія має показати результат для Владіміра Путіна, щоб він це міг "продати" своєму суспільству і більш-менш безболісно зайти в чергову президентську каденцію.

Лінія фронту активізувалася у той момент, коли у Путіна з'явились внутрішні виклики. Це протести Башкирії, рух жінок мобілізованих, поява Бориса Надєждіна, який висувався на президентські вибори як технічний кандидат, але чомусь уявив, що може перемогти Путіна.

"Очільник Кремля розуміє, що вся увага росіян буде прикута до фронту, тому він вирішив показати, що контролює ситуацію та активізував бойові дії. А вони завжди викликають потребу в використанні в більшій кількості боєкомплекту", – пояснив Тимочко.

Можуть чекати нові виклики

Ситуація на фронті, як він зауважив, дійсно є серйозною, і нашим бійцям дуже важко, враховуючи погодні умови та ті сили, які ворог сконцентрував. Однак все залежить від того, скільки часу триватиме така інтенсивність бойових дій.

"Імовірно, що після того, як відбудуться так звані президентські вибори в Росії, інтенсивність піде на спад. Росіянам доведеться поповнити резерви, а також стабілізувати ситуацію всередині країни. Крім того, на них можуть чекати нові виклики щодо ураження російської газотранспортної мережі, НПЗ та інших об'єктів. Це призведе до дуже серйозного удару по економіці Росії. Тоді постане про перехід окупантів на фронті до оборони", – припустив Іван Тимочко.

Що відомо про потреби у боєприпасах у ЗСУ