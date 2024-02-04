Такое мнение высказал 24 Каналу председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко, отметив, что снарядов военным всегда не хватает. Так же как и врагу. Однако иногда эта ситуация раздувается в публичном пространстве.

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Связано с политическим вопросом

Если бы дефицит боеприпасов во ВСУ был настолько критическим, как это пытается продемонстрировать враг, искусственно подогревая эту тему, то оккупанты бы уже прорвали линию обороны, а их передовые отряды уже бы продвинулись минимум на 50 километров. Но этого не происходит.

Даже захват какого-то села из трех домов россияне подают как огромный успех в пропорции к тем потерям, которые они несут. А они теряют десятки, сотни, а то и тысячи людей в сутки,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Сейчас россияне атакуют почти по всей линии фронта, однако это в основном связано не с военными вызовами, а с политическим вопросом. Российская армия должна показать результат для Владимира Путина, чтобы он это мог "продать" своему обществу и более-менее безболезненно зайти в очередную президентскую каденцию.

Линия фронта активизировалась в тот момент, когда у Путина появились внутренние вызовы. Это протесты Башкирии, движение жен мобилизованных, появление Бориса Надеждина, который выдвигался на президентские выборы как технический кандидат, но почему-то представил, что может победить Путина.

"Глава Кремля понимает, что все внимание россиян будет приковано к фронту, поэтому он решил показать, что контролирует ситуацию и активизировал боевые действия. А они всегда вызывают потребность в использовании в большем количестве боекомплекта", – объяснил Тимочко.

Могут ждать новые вызовы

Ситуация на фронте, как он заметил, действительно является серьезной, и нашим бойцам очень трудно, учитывая погодные условия и те силы, которые враг сконцентрировал. Однако все зависит от того, сколько времени продлится такая интенсивность боевых действий.

"Вероятно, что после того, как состоятся так называемые президентские выборы в России, интенсивность пойдет на спад. Россиянам придется пополнить резервы, а также стабилизировать ситуацию внутри страны. Кроме того, их могут ждать новые вызовы по поражению российской газотранспортной сети, НПЗ и других объектов. Это приведет к очень серьезному удару по экономике России. Тогда встанет вопрос о переходе оккупантов на фронте к обороне", – предположил Иван Тимочко.

Что известно о потребностях в боеприпасах во ВСУ