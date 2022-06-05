Відчують наслідки приблизно через рік, – МВС про санкції проти Росії

Європейський Союз та США ввели безпрецедентні санкції щодо Росії за військову агресію проти України. Та пересічні росіяни почнуть відчувати вплив санкцій тільки через рік.

Продаж нафти – це мінімум 30% федерального бюджету Росії

Відповідну заяву в ефірі каналу "Рада" зробив радник глави МВС Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал. Він підтримав висловлювання радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка про те, що на цьому етапі війни проти Росії потрібно вводити ще більше санкцій і надавати Україні нову зброю.

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Денисенко зазначив, що ЄС фактично місяць узгоджував 6 пакет санкцій проти Росії, що досить довго. Відомо, що запровадження санкцій через нафтове ембарго блокувала Угорщина. Радник Дениса Монастирського наголосив, що ніхто в ЄС не забере право голосу в Угорщині.

Він зазначив, що росіяни почнуть відчувати негативні наслідки 6 пакета санкцій приблизно через рік. За словами Денисенка, санкції дуже важливі для стратегічної війни проти росіян.

Це дуже важливо, щоб Росія денацифікувалася та демілітаризувалася. Але це буде в подальшій перспективі,

– заявив він.

Радник глави МВС зауважив, що нафтового ембарго запрацює приблизно через пів року. Також він сказав, що продаж нафти – це мінімум 30% федерального бюджету Росії.

США та ЄС запровадили жорсткі санкції проти Росії

Від початку повномасштабної агресії Росії проти України країни ЄС та Сполучені Штати Америки регулярно схвалюють санкції проти Росії. У ЄС вже почали обговорювати 7 пакет санкцій.

Спершу США та ЄС наклали ембарго на вугілля з Росії, закрили для російських авіакомпаній повітряний простір та відключили ряд банків від системи SWIFT. Також під санкціями опинилися політики та їх родини й олігархи.

3 червня Європейський Союз остаточно затвердив 6 пакет санкції проти Росії. Він передбачає ембарго на російську нафту, яку транспортують морем, відключення "Сбербанка" від SWIFT, припинення трансляції пропагандистських каналів та персональні санкції.

Під персональними санкціями опинилася родина прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, російські військовослужбовці, які керували підрозділами під час бойових дій на території України, та колаборанти.

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