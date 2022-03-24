Видали зброю у поїзді та погнали у бій: ЗСУ взяли у полон двох мобілізованих на Луганщині

Російські військові масово здаються в полон бійцям ЗСУ та територіальної оборони, однак примусово мобілізовані загарбниками жителі квазіреспублік майже не мають змоги скласти зброю. Терористи женуть їх у бій під контролем контрактників та розстрільних загородзагонів.

Як повідомили 24 каналу джерела у розвідці, вдень 24 березня на Херсонщині українські захисники взяли у полон двох озброєних зловмисників у формі ЗС РФ. Як виявилося, затримані – жителі тимчасово окупованих територій Луганської області Євген Сабурський та Миколай Максимов. Обох примусово мобілізували до загарбницьких військ наприкінці лютого.

Дивіться також Путін планує створити військові табори для підлітків та відправляти їх на війну

Обидва чоловіка кажуть, що не збиралися воювати, але їх погрозами змусили російські окупанти.

Намагався піти на лікарняний

За словами одного із затриманих, 31-річного жителя селища Родакове Луганської області, його намагалися мобілізувати ще 18 лютого на підприємстві, де працював чоловік.

Він намагався взяти лікарняний, аби ухилитися від служби, однак окупаційна адміністрація наказала закривати лікарняні та мобілізовувати навіть хворих.

Після цього чоловіка спіймали на вулиці та автобусом відправили до бази в луганському університеті.

Звідти мобілізованих етапували до Макіївки на Донеччину та переправили до Донецька, де майбутні вояки жили 5 діб у нелюдських умовах.

Згодом примусово мобілізованих через Іловайськ перекинули на південь України.

Жодних пояснень нікому терористи не надавали. Казали, що везуть на навчання.

Коли ж у поїзді під час поїздки на Херсонщину чоловікам роздали зброю, ті зрозуміли, що їм доведеться брати участь у бойових діях. Ніякої підготовки для цього вони не проходили. Полонені кажуть, що воювати вони не хочуть, а також закликали всіх не вірити у те, що в Україні "правлять нацисти".

Крім того, Максимов розповів, що російські пропагандистські телеканали постійно показують, як бійці полку "Азов" нібито "розстрілюють зелені коридори".

Дивіться відео допиту примусово мобілізованих жителів Луганщини: