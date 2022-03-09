Віддайте її матері, чий син загинув у цій війні, – астронавт з США повернув Медведєву медаль

Американський астронавт Скотт Келлі вирішив повернути медаль російському політику Дмитру Медведєву. Він обурений діями, які вчиняє Росія.

Келлі порадив віддати нагороду мамі сина, який загинув у війні з Україною. Астронавт назвав цю війну несправедливою.

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"Пане Медведєв, я повертаю вам російську медаль "За заслуги в освоєнні космосу", яку ви мені вручили", – заявив Келлі.

Будь ласка, віддайте її російській матері, чий син загинув у цій несправедливій війні,

– додав астронавт.

Він наголосив, що надішле медаль поштою до посольства Росії у Вашингтоні.

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