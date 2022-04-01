Відео ювелірної роботи української артилерії по окупантах, що заховалися в житлових районах

Російські окупанти вирішили використати багатоповерхівки в житлових районах, щоб сховати свою техніку. Але українська артилерія дістала їх і там.

Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний опублікував відео, на якому українська артилерія завдає удару по ворожій техніці.

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Танки Т-72 та російські авіадесантні самохідні протитанкові гармати 2С25 "Спрут-СД" заховалися поміж багатоповерхівок. Ставши попід самі стіни, окупанти вважали, що вони тепер недоступні для удару зі сторони української армії.

Але наші військові використовують безпілотники для корекції своїх ударів. Тож визначивши місце розташування техніки, по ній був завданий удар. Постріл виявився надзвичайно точним – снаряд влучив в ціль, не зачепивши житлового будинку.