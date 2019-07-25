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      Відео, де вантажівка збиває Зеленського: поліція відкрила справу

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      Кадр з відео, на якому Зеленського нібито збиває вантажівка
      Кадр з відео, на якому Зеленського нібито збиває вантажівка / Кадр з відео

      Поліція відкрила кримінальне провадження щодо опублікованого під час президентської кампанії відео, на якому вантажівка збиває Володимира Зеленського і сиплеться кокаїн. Справу розслідують як погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча.

      Це провокаційне відео було розміщене у Telegram-каналі п’ятого президента Петра Порошенка. У штабі Порошенка тоді відхрестилися від причетності до публікації ролика.

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      Окрім відкриття справи, слідчий з особливо важливих справ Головного управління Нацполіції вже зібрав всю інформацію щодо обвинувачень та передбачуваного автора скандального відео, повідомили на Facebook-сторінці "Команда Зеленського".

      Авторові відео загрожує до 5 років обмеження волі або ув’язнення на той самий строк.

      "Нацполіція працює максимально ефективно і винні будуть покарані найближчим часом", – запевнили в "Команді Зеленського".

      Дивіться відео, на якому вантажівка нібито збиває Володимира Зеленського:

       

      blog_ava
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      25 липня
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Поліція Розслідування Кримінальні новини Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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