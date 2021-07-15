Відірвало ногу: 21-річний мотоцикліст серйозно травмувався в ДТП на Львівщині – фото

На трасі Львів – Луцьк 14 липня 21-річний мотоцикліст не впорався з керуванням та вилетів у кювет. Внаслідок ДТП він отримав важкі травми, зокрема ампутацію гомілки.

Аварія трапилась в одному з сіл Червоноградського району. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

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Мотоцикліст вилетів у кювет

Приблизно о 14:00 на трасі Львів – Луцьк трапилась моторошна ДТП.

21-річний житель Волинської області, перебуваючи за кермом мотоциклу Honda, не впорався з керуванням.

Він зіткнувся з дорожнім знаком, а після цього вилетів у кювет.

Внаслідок аварії мотоцикліст отримав важкі травми, зокрема, політравму та ампутацію лівої гомілки.

Наразі він перебуває у реанімації.



На трасі Львів – Луцьк трапилась аварія / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Правоохоронці планують відкрити кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Мотоциклісту може загрожувати від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини ДТП.

Правоохоронці наголошують, що внаслідок ДТП мотоциклісти часто отримують травми, інколи – несумісні з життям. Головною причиною аварій є порушення правил дорожнього руху. Тож мотоциклістам слід бути уважними на дорозі та не перевищувати швидкості.



Мотоцикліст в'їхав у дорожній знак / Фото поліції Львівщини



Після цього він вилетів у кювет / Фото поліції Львівщини



Хлопцю ампутувало ліву ногу / Фото поліції Львівщини