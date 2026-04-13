Укр Рус
24 Канал Новини України
13 квітня, 21:20
2

Чи вимикатимуть світло в Україні 14 квітня: в Укренерго відповіли

Діана Подзігун
Основні тези
  • В Укренерго повідомили, що 14 квітня відключення електроенергії в Україні не плануються.
  • Споживачів закликають використовувати потужні електроприлади з 11:00 до 15:00 та ощадливо споживати електроенергію ввечері з 18:00 до 22:00.

Внаслідок російських атак на об'єкти енергетики в Україні тривалий діяли графіки відключення світла. Втім, у вівторок, 14 квітня, відключення електроенергії не плануються.

Про це заявили в Укренерго.

Чи вимикатимуть світло 14 квітня?

У компанії зауважили, що у вівторок, 14 квітня, відключення електроенергії не прогнозуються. 

Водночас в Укренерго закликали споживачів користуватись потужними електричними приладами в денний час – з 11:00 до 15:00 та ощадливо споживати електроенергію у вечірні години, зокрема з 18:00 до 22:00.


Чи вимикатимуть світло 14 квітня / Фото Укренерго

Чому в Україну знову можуть повернутись відключення?

  • Експерт з енергетики Володимир Омельченко в ефірі 24 Каналу зауважив, що нині графіки частково повертаються не лише через наслідки російських ударів, а й через поточний дефіцит електроенергії, який зумовлений хмарною погодою, обмеженням імпорту електроенергії та знищенням цін на ринку рішенням НКРЕКП.

  • Ключовим чинником дефіциту електроенергії є рішення НКРЕКП знизити прайскепи з 1 квітня. В результаті цього, фактично зупинилася значна кількість газопоршньової, газової когенерації. А також різко обмежився імпорт електричної енергії.