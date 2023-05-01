Відключення гарячої води в Україні з 1 травня: графіки у містах

З 1 травня 2023 року в Україні відключатимуть гарячу воду в містах. Це пов'язано з підготовкою до нового опалювального сезону.

У містах України починають випробування теплових мереж, а тому українців попереджують про відключення. Де та коли зникне гаряча вода – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Графіки відключення гарячої води у Львові

З 1 травня у Львові розпочинаються гідравлічні випробування теплових мереж, а тому подачу гарячої води буде призупинено. Теплопостачальні підприємства ЛМКП "Львівтеплоенерго" і ЛКП "Залізничнетеплоенерго" готуватимуться до нового опалювального сезону 2023 – 2024, а тому з метою виявлення дефектів, що підлягають ліквідації під час літнього ремонтного періоду, а також перевірки щільності та механічної міцності трубопроводів та арматури воду відключатимуть.

У Львівській міській раді повідомили, що з 1 травня відбуватиметься гідравліка теплових мереж від ЛМКП "Львівтеплоенерго" на ТЕЦ-1 і ТЦ "Північна". Без гарячої води залишаться жителі Сихівського житлового масиву, мікрорайон "Новий Львів", Шевченківського району, а також багато інших споживачів. Повний список адрес можна переглянути за посиланням.

Подачу гарячої води споживачам від ТЕЦ-1 і ТЦ "Північна" планують відновити орієнтовно 5 червня, а споживачам ЛКП "Залізничнетеплоенерго" – орієнтовно 22 травня.

Загалом, термін відновлення подачі гарячої води після гідравлічних випробувань залежить від кількості виявлених поривів та дефектів на теплових мережах. Якщо їх не буде багато, то термін відновлення може бути швидше ніж заплановано,

– пояснила заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Відключення гарячої води у Сумах

У Сумах також почали щорічні випробування теплових мереж підвищеним тиском. Графіки у місті відрізняються в залежності від мікрорайонів. Так, жителі північною частини міста будуть без гарячої води:

з 1 по 11 травня на першій ділянці магістралі № 4 та магістралі № 8 в районі вул. Магістратська, вул. Засумська, вул. Садова, вул. Люблінська, вул. Ярослава Мудрого;

на першій ділянці магістралі № 4 та магістралі № 8 в районі вул. Магістратська, вул. Засумська, вул. Садова, вул. Люблінська, вул. Ярослава Мудрого; з 15 по 25 травня на другій ділянці магістралі № 6 та магістралі № 3 в районі вул. Хворостянка, вул. Реміснича, вул. Металургів;

на другій ділянці магістралі № 6 та магістралі № 3 в районі вул. Хворостянка, вул. Реміснича, вул. Металургів; з 29 травня по 8 червня на третій ділянці магістралі № 6 в районі вул. Юнаківська, вул. Лесі Українки та просп. Перемоги;

на третій ділянці магістралі № 6 в районі вул. Юнаківська, вул. Лесі Українки та просп. Перемоги; з 12 по 22 червня на четвертій ділянці магістралі № 6 в районі вул. Ковпака та просп. Перемоги.

З 3 липня по 18 серпня на теплових мережах центральної також проводитимуться роботи у центральній частині міста, через що тимчасово буде відсутня гаряча вода.

Детальний графік відключення гарячої води за адресами у місті Суми можна переглянути у пресслужбі міської ради за посиланням.

Графіки відключень в інших містах

У Києві в Голосіївському районі відключать гарячу воду з 2 до 19 травня. Через гідравлічні випробування теплової магістралі на деяких вулицях цього столичного району тимчасово не буде гарячого водопостачання.

Розпочали підготовку до нового опалювального сезону й у Черкасах. У місті перевірка мереж почалася раніше, тож міська рада повідомила, що 3 травня водопостачання відновиться.

У прифронтовому Харкові також перевірятимуть мережі, тож з 1 травня до 1 серпня 2023 року постачання гарячої води тимчасово припиниться у понад 400 будинках.

На Вінниччині з 1 травня також розпочалися гідравлічні випробування. У КП ВМР "Вінницяміськтеплоенерго" повідомили, що вони триватимуть орієнтовно до 19 червня, але графік може змінитися через ступінь ремонтних робіт. З повним графіком відключення гарячого водопостачання можна ознайомитися тут.