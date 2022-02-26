Відключення Росії від SWIFT: прем'єр Угорщини Орбан заявив про готовність підтримати рішення

В Росії не залишилося союзників у блокуванні рішення про відключення окупанта від SWIFT. Усі країни готові підтримати санкцію проти агресора.

Європейські країни готуються відключити Росії від системи SWIFT. За напад на Україну окупанту доведеться дорого заплатити.

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Угорщина погодиться з рішенням

Деякі європейські країни були готові блокувати рішення відключити Росію від SWIFT. Зокрема, раніше до цього були готові Кіпр, Італія та Угорщина.

Втім, європейським та українським дипломатам вдалося переконати ці країни у необхідності такого кроку.

Як розповів заступник голови МЗС Польщі Матеуш Моравецкі, йому вдалося провести продуктивну розмову з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном.

Він запевнив мене у повній підтримці санкцій проти Росії. Зокрема, це стосується і блокування системи SWIFT,

– розповів дипломат.

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