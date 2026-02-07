Не можуть оговтатись: авіаексперт сказав, в яку безвихідь потрапили росіяни без Starlink

Росіянам відключили Starlink на фронті. Внаслідок цього у керуванні окупаційних військ – справжня катастрофа. Зокрема, вони втратили зв'язок.

У такий спосіб загарбники втратили можливість спілкуватися з іншими підрозділами. Авіаційний експерт Костянтин Криволап озвучив 24 Каналу думку, що ворог не зможе швидко оговтатися після втрати Starlink.

Чому це катастрофа для росіян?

Костянтин Криволап зазначив, що росіяни використовували досить багато Starlink, які завозили контрабандним шляхом. Це дозволяло їм налагодити внутрішній зв'язок, передачу даних через інтернет. За цей час ворог фактично відмовився від військового зв'язку, який був раніше.

Втрата зв'язку у військах – це страшна річ. Наприклад, спочатку ЗСУ під час Курської операції за допомогою прив'язних аеростатів подавили систему російського зв'язку, а потім був встановлений український зв'язок.

Росіяни були без зв'язку. Вони взагалі втратили можливості розуміння, де вони, яка взаємодія, хто справа, хто зліва, хто попереду, чи вони в тилу ще в Росії, чи вже в тилу українських військових. Тобто це дозволило нам досить швидко провести блискавичну операцію в Курській області. Я не думаю, що росіяни досить швидко зможуть оговтатися після втрати Starlink,

– підкреслив авіаексперт.

Ілон Маск зараз запустив на низьку орбіту близько 9 400 супутників. Ці супутники забезпечують таке покриття, яке надійно дозволяє керувати дроном в режимі FPV, загалом будь-якими БпЛА.

Два – три роки тому це була досить складна ситуація, не було такої кількості супутників. Виникали моменти, коли перемикалися з одного супутника на інший, там могла бути втрата сигналу. А втрата сигналу в цій ситуації – це втрата керування. Зараз такого вже нема,

– сказав Криволап.

Росіянам відключили Starlink: що відомо?