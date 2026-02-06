Росіяни не зможуть розставляти "пастки": в ISW пояснили, як відключення Starlink вплине на фронт

4 лютого в окупантів на фронті масово "ліг" Starlink. За допомогою цієї системи ворог управляв своїми військами. Втім, тепер російські термінали на території України працювати більше не зможуть.

Масове відключення Starlink, ймовірно, вплине на спроможності Росії здійснювати бойову ізоляцію району на полі бою. Таку думку висловлюють аналітики Інституту вивчення війни.

Як відключення Starlink вплине на фронт?

Командир української бригади безпілотних систем 5 лютого повідомив, що російські війська нещодавно накопичили значну кількість терміналів Starlink. Ті забезпечували ворожим підрозділам стабільний зв'язок між частинами.

За словами командира, блокування Starlink позбавить окупантів можливостей вести розвідку й завдавати ударів, забезпечувати зв'язок між групами та ускладнить проведення наступальних операцій.

Командир зазначив, що нещодавні блокування російських терміналів не "паралізували" ворожі війська, проте спричинили для них значні втрати.

Без терміналів Starlink російські сили, ймовірно, не зможуть вести кампанію бойової ізоляції району з таким самим темпом і на таку саму глибину, як упродовж останніх тижнів. Принаймні до тих пір, поки не зможуть знайти обхідні рішення для блокувань або адаптувати нові технологічні засоби на заміну Starlink.

Довідка: Бойова ізоляція району (BAI) – це військовий термін, який означає комплекс дій для відрізання противника в певному районі від підкріплень та постачання та маневру. Це означає зробити так, аби ворог "застряг".

Останнім часом російські війська використовували дрони з підтримкою Starlink для наведення цілей у режимі реального часу та для збільшення дальності польоту дронів під час ударів по рухомих цілях, зокрема по поїздах, а також по українській техніці вздовж траси Е-50 Покровськ – Павлоград у Дніпропетровській області.

Що відомо про блокування Starlink для ворога?