Як вимикатимуть світло 10 листопада

У вівторок, 10 листопада, у частині областей України застосовуватимуть планові знеструмлення. Обмеження діятимуть протягом всієї доби.

Причиною повернення до обмежень стали наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це повідомили в "Укренерго".

Як вимикатимуть світло?

У деяких регіонах України 10 листопада застосовуватимуть стабілізаційні відключення електроенергії. Для побутових споживачів діятимуть розклади від 2 до 4 черг. Водночас для підприємств запровадять обмеження потужності. В компанії підкреслили, що фахівці цілодобово відновлюють пошкоджене обладнання та високовольтні мережі, щоб стабілізувати енергосистему.

Точні розклади знеструмлень за конкретними адресами споживачам радять перевіряти на офіційних ресурсах місцевих операторів систем розподілу. Ситуація в об'єднаній системі залишається напруженою, тому обсяги обмежень можуть змінюватися.

Нагадаємо, що у понеділок, 9 листопада, Росія знову завдала удару по Трипільській тепловій електростанції. За словами генерального директора ПАТ "Центренерго" Сергія Ісаченка окупанти змінили тактику обстрілів. Тепер під час атак російські війська одночасно застосовують балістичні ракети та реактивні ударні дрони, намагаючись пробити захисні споруди.