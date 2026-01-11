У трьох районах Києва діють аварійні відключення, у решті столиці – стабілізаційні графіки

У неділю, 11 січня, у трьох районах Києва запровадили екстрені відключення світла. Тим часом в решті міста діють стабілізаційні графіки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Що зараз зі світлом у Києві?

Екстрені відключення світла 11 січня діють на Лівому березі Києва, а також в Печерському та Голосіївському районах столиці.

Енергосистема міста досі не оговталась від обстрілів, ускладнює ситуацію низька температура, тому це вимушений крок, щоб вберегти її від аварій,

– пояснили в ДТЕК.

Тим часом у решті міста діють стабілізаційні графіки – їх можна побачити на сайті або чат-боті ДТЕК. Наразі енергетики працюють над усуненням локальних аварій, які виникли через перевантаження мереж та морози.

Ситуацію також прокоментував виконувач обов'язків міністра енергетики України Артем Некрасов. За його словами, у Києві та Київській області вже завершився ключовий етап аварійно-відновлювальних робіт. До того ж триває поступовий перехід від аварійних обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень.

Яка ситуація в енергосистемі загалом?