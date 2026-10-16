Через російські атаки в Україні 17 жовтня діятимуть графіки відключень світла 

У суботу, 17 жовтня, в Україні діятимуть графіки відключення світла. Вони діятимуть як для населення, так і для бізнесу й промисловості.

Про це повідомляє "Укренерго".

Які обмеження діятимуть 17 жовтня?

У суботу, 17 жовтня, в Україні застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії для населення та обмеження потужності для промисловості й бізнесу. Обмеження діятимуть упродовж дня через наслідки масованих російських атак на енергетичні об'єкти.

З 06:00 до 23:59 графіки обмеження потужності діятимуть для промисловості та бізнесу в усіх регіонах України.

У частині областей у цей самий період застосовуватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів. Обсяг обмежень становитиме від однієї до двох із половиною черг.

Енергетики попереджають, що через наслідки російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому українцям радять стежити за повідомленнями та актуальними графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу – обленерго – у своїх регіонах.

Також споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію, коли світло з'являється за графіком.

Нагадаємо, 16 жовтня в кількох областях України запровадили аварійні відключення електроенергії через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру. Через це раніше оприлюднені графіки погодинних знеструмлень у постраждалих регіонах тимчасово не діють.

Аварійні відключення застосували на Сумщині, зокрема в частині Конотопського та Роменського районів, а також у Житомирській і Полтавській областях. Крім того, російська атака дронів пошкодила об'єкти магістральної мережі, які забезпечують електропостачання Рівненщини, через що в Рівному та прилеглих районах зафіксували масштабні знеструмлення.

На Волині, зокрема в Луцьку, тривають відновлювальні роботи після пошкодження електромереж російськими дронами. Екстрені відключення також запровадили в Обухівському, Фастівському та Бучанському районах Київщини.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання, а споживачів закликають стежити за повідомленнями обленерго й ощадливо використовувати електроенергію.