Частина України – знову з графіками: як вимикатимуть світло 21 жовтня

У частині областей України 21 жовтня запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження діятимуть майже добу.

Вимушені обмеження триватимуть із 06:00 до 23:59 як для промислових підприємств, так і для побутових абонентів. Про це попередили в Укренерго.

Коли не буде світла?

З 06:00 до кінця доби для промисловості застосовуватимуть графіки обмеження потужності. Для решти категорій споживачів діятимуть графіки погодинних відключень в обсязі від однієї до двох черг.

Фахівці наголосили, що через наслідки ворожих ударів ситуація в об'єднаній енергосистемі може змінюватися протягом дня. Актуальну інформацію щодо розкладу та черг радять перевіряти на офіційних ресурсах обленерго свого регіону.

Також громадян закликають не вмикати одночасно кілька потужних приладів у години, коли електрика з'являється за графіком.

Нагадаємо, 20 жовтня Росія атакувала українські електромережі, намагаючись спричинити масштабний блекаут. Однак енергосистема витримала удари, а Київ не залишився повністю без світла.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі 24 Каналу зазначив, що завдяки підготовці та швидким ремонтам Росії не вдалося відрізати Лівобережжя від електрогенерації на Правобережжі.

Він також закликав мешканців багатоквартирних будинків підготуватися до зими: перевірити теплоізоляцію, утеплити під'їзди та підвали й подбати про резервне живлення насосів опалення.