Світла буде більше: якими будуть графіки відключень 25 листопада
- 25 листопада в Україні діятимуть погодинні відключення світла з меншим обсягом, ніж раніше.
- Для промислових споживачів також встановлені графіки обмеження потужності, а час та обсяг відключень можуть змінюватися.
В Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень. Протягом доби 25 листопада світло знову вимикатимуть.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Дивіться також Платіжки після відключень: чи справді українці платитимуть менше за світло
Коли вимикатимуть світло в Україні 25 листопада?
Спеціалісти продовжують ліквідовувати наслідки російських атак на українські енергооб'єкти. Укренерго встановив час та обсяг застосування обмежень протягом доби вівторка, 25 листопада.
Так погодинні відключення діятимуть:
з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг.
Для промислових споживачів у цей час також діятимуть графіки обмеження потужності.
Українців попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінювати.
Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні,
– йдеться в повідомленні.
У якому стані енергетика України зараз?
Станом на 24 листопада українська енергетична система поступово відновлюється після російських атак. Уже цього тижня фахівці прогнозують позитивну динаміку. До того ж Україна може імпортувати до 2,3 гігавата електроенергії, але ціни в Європі значно зросли, досягаючи до 270 євро за мегават годину.
В Укренерго пояснили в коментарі 24 Каналу, що ситуація зі світлом залежать від наявності електроенергії в системі та здатності мереж передати її. Цей процес ускладнювався через російські атаки.
Іноземні ЗМІ пишуть, що росіяни зруйнували одну з останніх електростанцій у Чернігівській області. Жителі нібито залишаються без світла на 14 годин на добу.