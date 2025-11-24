Укр Рус
24 листопада, 18:22
Світла буде більше: якими будуть графіки відключень 25 листопада

Дар'я Смородська
Основні тези
  • 25 листопада в Україні діятимуть погодинні відключення світла з меншим обсягом, ніж раніше.
  • Для промислових споживачів також встановлені графіки обмеження потужності, а час та обсяг відключень можуть змінюватися.

В Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень. Протягом доби 25 листопада світло знову вимикатимуть.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго

Коли вимикатимуть світло в Україні 25 листопада?

Спеціалісти продовжують ліквідовувати наслідки російських атак на українські енергооб'єкти. Укренерго встановив час та обсяг застосування обмежень протягом доби вівторка, 25 листопада.

Так погодинні відключення діятимуть:

з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 2,5 черг.

Для промислових споживачів у цей час також діятимуть графіки обмеження потужності.

Українців попередили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінювати.

Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, 
– йдеться в повідомленні.

У якому стані енергетика України зараз?

  • Станом на 24 листопада українська енергетична система поступово відновлюється після російських атак. Уже цього тижня фахівці прогнозують позитивну динаміку. До того ж Україна може імпортувати до 2,3 гігавата електроенергії, але ціни в Європі значно зросли, досягаючи до 270 євро за мегават годину.

  • В Укренерго пояснили в коментарі 24 Каналу, що ситуація зі світлом залежать від наявності електроенергії в системі та здатності мереж передати її. Цей процес ускладнювався через російські атаки.

  • Іноземні ЗМІ пишуть, що росіяни зруйнували одну з останніх електростанцій у Чернігівській області. Жителі нібито залишаються без світла на 14 годин на добу.