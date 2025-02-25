У двох областях запровадили обмеження на споживання електроенергії

В двох регіонах України запровадили обмеження на споживання електроенергії. Ідеться про Одеську та Полтавську області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго та "Полтаваобленерго".

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Де запровадили обмеження на споживання світла

Відомо, що на Одещині запровадили обмеження на споживання електроенергії.

Як повідомили в "Укренерго", через наслідки попередніх дронових атак на енергооб’єкти в Одеській області оператор системи розподілу (обленерго) вимушено застосовує мережеві обмеження, що зумовлюють знеструмлення частини споживачів – як промислових, так і побутових.

Вказується, що ремонтні роботи у регіоні тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене російськими окупантами обладнання.

В "Полтаваобленерго" повідомили, що 25 лютого в Полтавській області застосували графік обмеження потужності (ГОП) у повному обсязі – 5 черг. Він діятиме з 05:00 до 08:00 та з 15:00 до 24:00.

Причиною введення ГОП став дефіцит потужності в енергосистемі України через пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських обстрілів.