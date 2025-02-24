Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
До теми В одному з міст України світло вимикають і для побутових споживачів
Якими будуть відключення світла 25 лютого
В Укренерго розповіли, що 25 лютого для промисловості та бізнесу будуть застосовуватися заходи обмеження потужності.
Час застосування обмежень буде:
- 05:00 – 08:00;
- 15:00 – 24:00;
Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання,
– зазначено у повідомленні.
Водночас в Укренерго наголосили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Тому у компанії закликали стежити за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго регіонів у соцмережах.
В Укренерго також закликали українців споживати електроенергію ощадливо.