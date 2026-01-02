Укр Рус
2 січня, 18:52
Знову графіки: як і де вимикатимуть світло 3 січня

Тетяна Бабич
  • 3 січня в Україні продовжуватимуть діяти погодинні відключення світла.
  • Енергетики закликають споживачів використовувати електроенергію ощадливо.

У суботу, 3 січня, в Україні продовжуватимуть діяти відключення світла. Обмеження торкнуться більшості регіонів країни.

Подробиці передає 24 Канал із посиланням на Укренерго.

Якою буде ситуація зі світлом 3 січня?

Як повідомили енергетики, зважаючи на наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, в більшості областей Україні будуть застосовуватися графіки погодинних відключень.

Для промислових споживачів також вводитимуть графіки обмеження потужності. 

Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні,
– йдеться у повідомленні.

В Укренерго зауважують, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Там також закликають споживачів використовувати електроенергію ощадливо.

Ворог б'є по енергетиці: останні новини

  • У ніч з 31 грудня на 1 січня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по енергетичних об'єктах у кількох регіонах України, внаслідок чого станом на ранок 1 січня значна кількість споживачів у деяких областях залишилася без електропостачання. 

  • Зокрема, через масштабний удар дронами типу "Шахед" на Волині понад 100 тисяч абонентів втратили електроенергію. 

  • Окрім того, противник застосовував балістичні ракети з касетними боєприпасами для обстрілів Одещини. Основний акцент атак припав на портову інфраструктуру та логістичні об'єкти, через що в Одесі електропостачання може бути відсутнє до 20 діб, а електротранспорт повністю не функціонує.