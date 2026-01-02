Знову графіки: як і де вимикатимуть світло 3 січня

У суботу, 3 січня, в Україні продовжуватимуть діяти відключення світла. Обмеження торкнуться більшості регіонів країни.

Подробиці передає 24 Канал із посиланням на Укренерго.

Якою буде ситуація зі світлом 3 січня?

Як повідомили енергетики, зважаючи на наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, в більшості областей Україні будуть застосовуватися графіки погодинних відключень.

Для промислових споживачів також вводитимуть графіки обмеження потужності.

Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні,

– йдеться у повідомленні.

В Укренерго зауважують, що ситуація в енергосистемі може змінитися. Там також закликають споживачів використовувати електроенергію ощадливо.

