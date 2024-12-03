Відключення світла 4 грудня: як діятимуть графіки

В Україні в середу, 4 грудня, вимикатимуть світло. Відомо про час застосування і обсяг обмежень електроенергії на завтра.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

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Як вимикатимуть світло в Україні 4 грудня

В Укренерго оприлюднили графіки вимкнення електроенергії для побутових споживачів та для промисловості і бізнесу.

Відтак, у середу, 4 грудня, час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

06:00 – 07:00 – одна черга відключень

07:00 – 20:00 – дві черги відключень

20:00 – 22:00 – одна черга відключень

Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуть з 06:00 до 22:00 години.

В Укренерго попросили ощадливо споживати електроенергію, коли світло з’являється за графіком.

Нагадаємо, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки, яку скоїла Росія, 28 листопада.

В Укренерго зазначили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене російськими окупантами обладнання.

Там наголосили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. В Укренерго підкреслили, що актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатися на сайті або на офіційних сторінках обленерго у соцмережах.