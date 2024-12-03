Відключення світла 4 грудня: як діятимуть графіки
В Україні в середу, 4 грудня, вимикатимуть світло. Відомо про час застосування і обсяг обмежень електроенергії на завтра.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
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Як вимикатимуть світло в Україні 4 грудня
В Укренерго оприлюднили графіки вимкнення електроенергії для побутових споживачів та для промисловості і бізнесу.
Відтак, у середу, 4 грудня, час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:
- 06:00 – 07:00 – одна черга відключень
- 07:00 – 20:00 – дві черги відключень
- 20:00 – 22:00 – одна черга відключень
Для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності застосовуватимуть з 06:00 до 22:00 години.
В Укренерго попросили ощадливо споживати електроенергію, коли світло з’являється за графіком.
Нагадаємо, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки, яку скоїла Росія, 28 листопада.
В Укренерго зазначили, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене російськими окупантами обладнання.
Там наголосили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. В Укренерго підкреслили, що актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні можна дізнатися на сайті або на офіційних сторінках обленерго у соцмережах.