Від 2,5 до 4 черг: в Укренерго оголосили графіки відключень на 6 листопада

У частині областей України 6 листопада цілу добу діятимуть обмеження споживання електроенергії. Для всіх категорій споживачів вимушено застосують графіки погодинних відключень обсягом від 2,5 до 4 черг.

Про запровадження нових обмежень повідомили в національній енергетичній компанії Укренерго. Головною причиною повернення до вимкнень залишаються наслідки масованих російських атак на об'єкти енергетичної інфраструктури.

Як діятимуть обмеження 6 листопада?

Графіки погодинних вимкнень діятимуть протягом усієї доби – з 00:00 до 23:59. У цей самий проміжок часу вводитимуться заходи обмеження потужності для промислових підприємств.

Енергетики застерігають, що через ворожі удари ситуація в енергосистемі може змінюватися будь-якої миті. Українцям рекомендують стежити за точними графіками на офіційних ресурсах обленерго свого регіону, а також раціонально використовувати прилади після повернення живлення.

Зауважимо, що енергетичні об'єкти по всій Україні зазнають суттєвих пошкоджень, що й ускладнює постачання світла в оселі українців. Зокрема, 4 листопада ДТЕК показала світлини руйнувань на своїх теплоелектростанціях після масованої російської атаки. Внаслідок значних пошкоджень обладнання три енергооб'єкти повністю припинили виробляти електроенергію.

Одна з найбільш критичних ситуацій наразі в Києві та на Київщині – графіки в регіоні дуже часто просто не діють через вкрай складну ситуацію. Подекуди також фіксують проблеми з водопостачанням.

До того ж у режим суворої економії світла переходить Житомир.