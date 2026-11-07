Світло вимикатимуть усю добу: які графіки діятимуть в Україні 8 листопада

У неділю, 8 листопада, у частині областей України застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження діятимуть протягом усієї доби, а їхній обсяг становитиме від 1,5 до 4 черг.

Про це повідомляє "Укренерго".

Якими будуть графіки відключення світла 8 листопада?

За інформацією енергетиків, 8 листопада у частині регіонів України запровадять обмеження споживання електроенергії.

Зокрема, для промислових споживачів графіки обмеження потужності діятимуть із 00:00 до 23:59. Для всіх категорій споживачів у цей самий період застосовуватимуть графіки погодинних відключень обсягом від 1,5 до 4 черг.

Причиною таких заходів є наслідки масованих російських ударів по енергооб'єктах.

Водночас ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від наслідків обстрілів. Тому українців закликають стежити за оновленнями та актуальними графіками на офіційних сторінках операторів систем розподілу у своїх регіонах.

Енергетики також просять ощадливо користуватися електроенергією в години, коли вона з'являється за графіком.

Нагадаємо, від початку тижня, з 2 листопада, російські війська завдали 78 цілеспрямованих ударів по енергетичній інфраструктурі України. Станом на ранок 5 листопада нові знеструмлення зафіксували у Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях.

Найскладнішою залишається ситуація у Києві та Київській області, де через значні пошкодження обладнання діють жорсткі мережеві обмеження. Ремонтні бригади працюють у столичному регіоні цілодобово. У більшості інших областей застосовують графіки погодинних відключень для населення, а для промисловості встановили ліміти потужності.

За словами першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова, аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація. Водночас загроза повторних російських атак ускладнює та сповільнює відновлення пошкоджених об'єктів.

Для підтримки енергосистеми уряд планує передати Києву 10 додаткових генераторів, а ще 21 генератор спрямують до 12 громад в інших регіонах.