Як вимикатимуть світло в Україні 9 листопада

У частині областей України 9 листопада вимушено діятимуть заходи обмеження споживання електроенергії. Для всіх категорій споживачів запроваджують графіки погодинних відключень.

Про це повідомили в Укренерго. Головною причиною повернення до вимушених обмежень залишаються наслідки масованих російських атак на об'єкти вітчизняної енергетики.

Як діятимуть графіки

9 листопада у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання:

00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;

00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1,5 до 4 черг)

Енергетики наголошують, що через постійні російські обстріли ситуація в об'єднаній енергосистемі може оперативно змінюватися будь-якої миті.

Актуальні погодинні розклади публікують офіційні сайти та сторінки обленерго кожного конкретного регіону.

Громадян також просять споживати електроенергію ощадливо в ті години, коли вона з'являється за розкладом.

Станом на 8 листопада через російські обстріли пошкоджені мережі, які передають і розподіляють електроенергію. Зокрема, постраждала інфраструктура, через яку електрика з АЕС надходить до Києва та центральних областей.

Тимчасово окупована Запорізька АЕС через обстріли втратила зовнішнє електропостачання і перейшла на роботу від дизельгенераторів.

Найскладніша ситуація з електропостачанням залишається на Дніпропетровщині та в Київському регіоні. Через пошкодження енергетичної інфраструктури продовжують діяти обмеження. Енергетики цілодобово працюють над відновленням електропостачання.