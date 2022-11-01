У багатьох регіонах України не буде світла 1 листопада: кого це торкнеться

1 листопада у низці регіонів України відключать електроенергію. Це пов’язано з усуненням наслідків атак російських загарбників.

Так, з 6:00 в Укренерго надали операторам розподільчих мереж обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів декількох регіонів. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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Де не буде світла 1 листопада

Відключення світла заплановано:

у Києві,

Київській,

Чернігівській,

Черкаській,

Житомирській,

Сумській,

Харківській,

Полтавській областях.



Де в Україні не буде світла 1 листопада / фото Укренерго

Тимчасові обмеження необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Це дає можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів,

– зазначили в Укренерго.

Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що зранку у регіоні застосовані аварійні відключення споживачів електроенергії. Наразі вони охоплюють усі 10 черг. Погодинні відключення сьогодні не застосовували.

Глава Київської ОВА Олексій Кулеба також заявив, що в області близько 20 тисяч абонентів залишаються без електропостачання. Наразі наші енергетики працюють цілодобово.

За його словами, о 6:15 ранку по регіону почалися планові стабілізаційні вимкнення.

"Я вдячний мешканцям області за розуміння та за те, що тримають енергетичний фронт", – сказав Кулеба.

На Київщині відключення світла: дивіться відео

підготував блок порад про те, як українцям діяти у разі вимкнення світла, води та мобільного зв'язку . Матеріал варто прочитати, оскільки він допоможе не бути дезорієнтованим, коли окупанти наступного разу пошкодять критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що після перших двох атак у жовтні енергетики вже використали запас обладнання, який був на складах. За його словами, певну кількість обладнання змогли придбати, але його вартість сягає сотень мільйонів доларів.

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