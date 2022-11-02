В Україні ввели графіки погодинних відключень світла: де будуть обмеження 2 листопада

В Україні 2 листопада ввели нові графіки погодинних відключень електроенергії. Вони почались з 6 години ранку.

Обмеження запровадять у Центральному регіоні – Київ, Київська, Чернігівська, Черкаська та Житомирська області. Також світла не буде у Північному регіоні – Сумська, Харківська та Полтавська області.

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В Україні ввели графіки погодинних відключень

В Укренерго заявили, що графіки погодинних відключень передбачають, що певні групи споживачів будуть обмежувати щодня, але за певним розкладом.

Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян,

– зазначили у відомстві.

Графіки можна знайти на сайтах розподільчих компаній (обленерго). Посилання на сайти обленерго є тут.

До речі, у Сумах вже почали діяти погодинні відключення світла за графіками. Відключати світло будуть у чотири черги.

Так, першу чергу вимикатимуть о 4:00 ранку на 2 години, другу чергу – о 6:00, третю – о 8:00, четверту – о 10:00. Кожну чергу повторно вимикатимуть через 6 годин. Переглянути черги відключень по вулицях можна за посиланням.

Світла може не бути тижнями

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Раніше очільник Київської ОВА Олексій Кулеба наголосив, що в області може статися повне відключення електроенергії, якщо Росія продовжуватиме ракетні обстріли енергетичної інфраструктури і її не зможуть зберегти завдяки ППО.

Київська ОВА готується до тривалих відключень світла у столиці та області. Наразі на Київщині є 750 стаціонарних пунктів обігріву. Ці пункти обладнані відповідними генераторами, там є їжа, певні запаси води. Тобто це укриття, які дадуть змогу бути в теплі й безпеці. У ДСНС є також інфраструктура мобільних пунктів обігріву.

Нагадаємо, що 1 листопада у Києві застосовували аварійне відключення світла. Декілька районів залишились без електроенергії. Також 31 жовтня у деяких районах міста було відсутнє опалення. Мер Віталій Кличко зазначав, що його відновлять якнайшвидше.

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