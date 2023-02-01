Два обленерго похвалили за дотримання графіків: про кого йде мова

Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) продовжує перевіряти обленерго України на відповідність вимогам щодо графіків відключень. Є компанії, які виконують свою роботу належним чином.

Про це повідомив глава Нацкомісії з енергетики Костянтин Ущаповський. Які обленерго на 100% відповідають вимогам – розповідає далі 24 Канал.

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Є не лише порушники: у НКРЕКП похвалили роботу двох обленерго

Унаслідок того, що багато споживачів колективно скаржилися на роботу обленерго у своїх регіонах, Нацкомісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розпочала першу хвилю перевірок.

Виявилося, що повністю вимогам інформування про стабілізаційні відключення відповідає "Прикарпаттяобленерго". Також норм дотримується обленерго Черкащини.

Перша хвиля перевірок показала, що є ОСР, які на 100 відсотків відповідають вимогам нормативної бази щодо інформування споживачів про графіки відключень, а саме ПАТ "Черкасиобленерго" та АТ "Прикарпаттяобленерго",

– мовиться у повідомленні Нацкомісії з енергетики.

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До слова, раніше стало відомо про штрафи для 9 компаній обленерго. Зокрема, напередодні розповіли про те, що троє порушників мають заплатити штраф на суму 85 тисяч гривень.

Мовиться про "Львівобленерго", "Закарпаттяобленерго" та "Полтаваобленерго", які не завжди правдиво інформували споживачів про знеструмлення. Крім того, ДТЕК "Київські регіональні електромережі" зобов'язали виплатити 170 тисяч гривень за те, що компанія не надала документи для перевірки.