Частина Франківська лишилася без світла: в чому причина

Через аварію на лінії електропередачі в Івано-Франківську частина середмістя тимчасово залишилася без електроенергії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Прикарпаттяобленерго".

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Аварійна ситуація сталася на лінії 10 кВ. Бригада енергетиків відразу почала працювати на тим, щоб знайти місце пошкодження та ліквідувати аварію.

Які вулиці в Івано-Франківську частково без світла:

вулиця Бандери;

вулиця Сахарова;

вулиця Мельника;

вулиця Шухевича;

вулиця Вагилевича;

вулиця Незалежності;

вулиця Франка.

Зазначалось, що орієнтовний час відновлення електропостачання – до 18 години вечора.