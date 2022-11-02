Погодинних відключень – недостатньо: у кількох регіонах почалися нові обмеження

В Україні 2 листопада почали діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Втім, їх недостатньо.

Так, графіків погодинних відключень недостатньо для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.

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У кількох областях почалися нові обмеження

Як стало відомо, в Укренерго вимушені надати з 11:00 операторам розподільчих мереж обсяги для обмеження електропостачання всіх категорій споживачів у Сумській, Харківській та Полтавській областях. Таким чином, дію графіків погодинних відключень у цих регіонах тимчасово припинено.

Тимчасові контрольовані обмеження всіх категорій споживачів необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, підтримати стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян,

– зазначили у відомстві.

В Укренерго наголосили, що це дає можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням споживачів.

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Раніше очільник Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв, що в області може статися повне відключення електроенергії, якщо Росія продовжуватиме ракетні обстріли енергетичної інфраструктури і її не зможуть зберегти завдяки ППО. Так, у регіоні та столиці готуються до тривалих відключень світла.

Наразі на Київщині є 750 стаціонарних пунктів обігріву, які обладнані відповідними генераторами, там є їжа, певні запаси води. Тобто це укриття, які дадуть змогу бути в теплі й безпеці. У ДСНС є також інфраструктура мобільних пунктів обігріву.

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