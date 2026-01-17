Чому в одних домівках вимкнень менше, ніж в інших: у ДТЕК пояснили ситуацію зі світлом у Києві

У Києві ще не було настільки складної ситуації зі світлом. Вже понад тиждень місто живе в режимі екстрених відключень, тобто без графіків.

Це найдовше за весь час повномасштабного вторгнення, передає 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

Що кажуть у ДТЕК про ситуацію зі світлом?

У ДТЕК зазначають, що причиною тривалих відключень є постійні масовані атаки по енергосистемі та сильні морози. Уже понад тиждень температура в Києві тримається нижче -10 градусів. Окрім цього, під час останнього обстрілу окупанти суттєво пошкодили теплову інфраструктуру через що виникли проблеми.

Внаслідок цих двох факторів люди активніше використовують обігрівачі, що збільшує споживання та навантаження на електромережі. Проте наразі енергетики роблять все можливе, щоб дотримуватись режиму близько трьох годин зі світлом і приблизно 10 без.

Але ситуація по місту нерівномірна, і в одних домівках світло може подаватися чотири години, і бути відсутнім вісім годин, а в інших – дві-три години зі світлом і приблизно одинадцять без. Все залежить від ступеня пошкоджень генерації та мереж,

– кажуть там.

А також додають, що зараз усі зусилля енергетиків спрямовані на одне – якнайшвидше повернутися до передбачуваних графіків.

Яка ситуація у Києві та області?