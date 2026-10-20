У квартирі Кличка ніколи не вимикають світло: у ДТЕК назвали причину

У Києві останні тижні діють графіки відключення електроенергії. Втім, вони не поширюються на будинок, де мешкає Віталій Кличко. Вдома у мера завжди є світло.

У компанії "ДТЕК Київські електромережі" на запит "Слідства.Інфо" пояснили, чому у помешканні Кличка ніколи не вимикають електрику.

Чому графіки відключень не діють для квартири Кличка?

Будинок на вулиці Богдана Хмельницького, 30/10 у Києві, де розташована квартира мера Віталія Кличка, підключений до об'єкта критичної інфраструктури. Тому на нього не поширюються графіки відключень світла.

У компанії зазначили, що будинок підключений до електромережі за спільною схемою з об'єктом критичної інфраструктури та ще десятьма житловими будинками. Перелік таких об'єктів ДТЕК отримує від Київської міської військової адміністрації.

Через особливості підключення житлові будинки не можна відключати окремо від основного об'єкта.

Зауважимо, що будинок, де мешкає мер, звели у 1901 році. З його вікон видно Оперний театр і Володимирський собор, а до Хрещатика можна дійти за кілька хвилин.

У 2013 році Віталій Кличко розповідав журналістам, що вирішив придбати тут квартиру після перемоги в бою 1999 року, коли здобув чемпіонський титул за версією WBO.

Тоді він показав своє помешкання із шести кімнат загальною площею 225 квадратних метрів.

Нагадаємо, що у Києві пройшов мітинг за відставку Віталія Кличка. Активісти звинувачують мера у недостатній підготовці столиці до зими. Серед інших скарг – стан укриттів і транспорту, корупція та знищення історичної забудови і зелених зон.