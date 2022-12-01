Київ може залишитися без опалення до весни: Кличко розповів, за якої умови це відбудеться

Є ймовірність, що через російські терористичні атаки Київ залишиться без опалення до весни. Міська влада вже готується до найгірших сценаріїв.

Про це під час Київського безпекового форуму розповів міський голова столиці Віталій Кличко, повідомляє 24 канал.

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За якої умови Київ може лишитися без опалення

За словами Кличка, Київ може залишитися без опалення до весни, якщо російські окупанти уразять об'єкти критичної інфраструктури, роботу яких неможливо буде відновити протягом доби.

Якщо протягом 24 годин за температури мінус 5 градусів не буде опалення і води, нам потрібно буде зливати системи опалення в Києві, бо це може призвести до пошкодження систем життєзабезпечення. Ми будемо вимушені зливати воду. Це означає, що до весни подати воду буде дуже складно. І до початку весни будуть складні виклики,

– заявив міський голова.

Він наголосив, що міська влада готується до найгірших сценаріїв – запускає маленькі котельні, обладнує їх генераторами, щоб незалежно від центрального теплопостачання в місті були острівці тепла.

Окрім цього, Кличко закликав киян обов'язково підготувати запас технічної та питної води, продуктів довгого зберігання, а також за можливості домовитися зі знайомими або родичами, які мають приватні будинки, пожити у них у разі найгіршого сценарію, позаяк "Пунктів незламності" на всіх не вистачить.

"У Києві зараз перебувають 3,5 мільйона людей. 430 пунктів обігріву – це смішно. І 500 не допоможе, і 5 тисяч буде замало. Не дай Боже, будуть ситуації, в якій вони захлинуться від кількості людей. Вони робляться не для того, щоб там жити. Це для тимчасового перебування", – пояснив мер.

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко розповів, що у Києві відтепер вимикатимуть світло й у тих будинках, які перебувають на одній лінії з об'єктами критичної інфраструктури. Однак тривалість відключень скоротиться

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