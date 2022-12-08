Є проблеми, – у ДТЕК відповіли, коли буде світло на всьому лівому березі Києва

На лівому березі Києва триває ремонт одного з комунальних об'єктів генерації після атаки Росії. Щоб відновити генерацію, потрібні тижні.

Про це в ефірі телемарафону заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. Він повідомив, що на лівому березі є проблеми з непрацюючими об'єктами генерації, які недостатньо виробляють електроенергію, або взагалі не працюють.

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На лівому березі проблеми з непрацюючими об'єктами генерації

За його словами, до війни ці об'єкти були джерелом потужності. "Тому ми намагаємося збільшити потужність, яка на лівий берег перерозподіляється", – додав Сахарук.

Він повідомив, що дефіцит вдалося зменшити, але він все ще є. Можна очікувати, що на вихідних ситуація буде кращою.

Я думаю, що трохи краще має бути вже сьогодні. Два – три дні й, можливо, нам вдасться збільшити ще обсяг потужності для лівого берега. Плюс у нас потепління йде, плюс вихідний. Можливо на вихідних буде легше,

– сказав директор ДТЕК.

Дмитро Сахарук повідомив, що завдання по лівому березі вийти на такі ж графіки вимкнення, як і на правому, тобто чотири години через п'ять.

"Для цього потрібно не лише відновлення мереж і перерозподіл, яким ми зараз займаємося, а і відновлення генерації на лівому березі. Плюс підняття рівня генерації на працюючих об'єктах, які зараз вже працюють", – заявив він.

За словами Сахарука, потрібні тижні, щоб відновитися. "Щодо збільшення потужностей – я думаю, це можна досить швидко вирішити. І для цього потрібно об'єднання і місцевої влади, і генеруючих потужностей", – резюмував Сахарук.

На Київщині дефіцит в енергосистемі

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі телемарафону повідомив, що на Київщині в енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит у 30% від потреб споживачів.

За його словами, це призводить до певних перебоїв із теплопостачанням у будинках, де централізоване опалення.

Крім того, Кулеба підкреслив, що енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше вийти у планові відключення.

8 грудня у столиці відбуваються екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Таким чином, графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.