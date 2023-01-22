Дефіцит досі значний, – у YASNO розповіли про ситуацію зі світлом у Києві

Українська енергосистема поки не оговталася від ворожих ударів. Дефіцит потужності досі залишається значним.

Про це розповів гендиректор компанії YASNO Сергій Коваленко. Ввечері 22 січня він традиційно повідомив про ситуацію в енергосистемі.

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Дефіцит досі значний

Коваленко повідомив, що дефіцит у системі досі залишається значним, попри те, що 22 січня були дещо більші ліміти й відключення світла в Києві були за графіками. На завтра є такі обмеження:

Київ : 948 МВт вдень і 608 МВт вночі. Це дозволить забезпечити 65% потреби в електроенергії у пікові години. Тобто відключення відбуватимуться за графіками.

: 948 МВт вдень і 608 МВт вночі. Це дозволить забезпечити 65% потреби в електроенергії у пікові години. Тобто відключення відбуватимуться за графіками. Дніпро та область: 1149 МВт вдень, 1009 МВт на ніч, що забезпечить 52% потреб електроенергії.

Обмеження вищі, ніж сьогодні. За будь-яких умов – економте. Стає холодніше, споживання росте, а енергосистема ще настільки відновлена, щоб витримувати значні навантаження,

– підсумував гендиректор компанії YASNO.

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Заживлення енергосистеми стає складнішим

Укренерго, виробники електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об'єктів, уражених ворожими ударами.

Проте після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає дедалі складнішим та триває довше. Енергосистема України вже пережила:

12 ракетних атак ворога,

14 ударів БПЛА по енергооб'єктах.

Крім цього, понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі та перебувають під контролем ворога. Зокрема, мовиться про: