Відключення світла будуть і після завершення війни, – ДТЕК

Енергетики роблять усе, щоб відновити нормальне електропостачання до всіх українських домівок. Проте вимкнення світла будуть навіть після завершення війни з Росією.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє 24 канал. За його словами, щоб стабілізувати систему багато часу не потрібно.

Проте це більше схоже на швидку медичну допомогу, яка необхідна для того, щоб все працювало більш-менш нормально.

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Після війни світло також вимикатимуть

Сахарук розповів, що для того, щоб відновити українську енергосистему до того стану, який був до російських терористичних обстрілів, потрібні роки.

Ми ж розуміємо, що ми не будемо відновлювати не нове обладнання. Будемо ставити нове, сучасне, цифрове та надійне,

– зауважив виконавчий директор ДТЕК.

За його словами, це обладнання потрібно замовляти та готувати проєкти. Підготовка деяких з них вже розпочалася.

"Я думаю, що через рік-два у нас буде зіркова енергосистема – найкраща в Європі", – зазначив Сахарук.

У цей час в Україні відбуватимуться певні відключення світла, адже без аварій, на жаль, не минеться, позаяк мережі працюють з перевантаженням, генерація відбувається з перевантаженням, немає резервування тощо.

"На жаль, це буде. Потрібно про це говорити. Якщо говорити про обмеження щодо генерації, то нам, звичайно, хотілося б повернути Запорізьку атомну станцію, Запорізьку теплову станцію, гідроелектростанції на Півдні України, а це майже 700 мегаватів, сонячні станції", – додав посадовець.

Це потрібно для того, щоб забезпечити весь попит в країні. За словами Сахарука, без цих об'єктів генерації, на жаль, це буде досить складно.

Яка зараз ситуація зі світлом в Україні