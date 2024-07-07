Коли відключення світла зменшаться: у ДТЕК назвали передумови

Незабаром в Україні завершиться ремонт на одному з енергоблоків АЕС. У ДТЕК розповіли, як це вплине на ситуацію зі світлом.

Вихід з ремонту цілого блоку, який може виробляти до одного гігавата потужності електроенергії, звичайно, покращить ситуацію із забезпеченням її споживання в Україні. Про це в ефірі телемарафону сказав Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК, передає 24 Канал.

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Що дозволить скоротити відключення

За словами пана Дмитра, після закінчення всіх ремонтів, не лише одного блоку, з'явиться можливість значно скоротити дефіцит. Тому ситуація може покращитися за умови, що не буде "успішних" обстрілів росіянами нашої енергетичної інфраструктури і не будуть пошкоджені її нові об'єкти.

У ДТЕК наголосили, що зараз триває найбільша в історії України програма відновлення енергетичної інфраструктури.

Такого не було, напевно, за всі 30 років. Всі об'єкти, які можна ремонтувати, ремонтуються. Всі компанії витрачають людські і фінансові ресурси, аби підготувати енергетичну систему до зими,

– розповів Сахарук.

З початку року ДТЕК витратила 1, 4 мільярди гривень, до кінця року планує витратити 4 мільярди гривень для того, аби частково відновити пошкоджені російськими обстрілами енергетичні об'єкти.

Також надходить допомога від іноземних країн, але обсяги її не достатні.

Сахарук прогнозує, що активна робота дозволить відновити принаймні половину пошкодженої інфраструктури до початку опалювального сезону. "Це дасть змогу значно скоротити час, на який буде вимикатися світло", – уточнив посадовець.